وزيرة الثقافة عن الفقيدة صابونجي.. “كانت تعاني من أزمة صحية حادة”

قدمت وزيرة الثقافة، صورية مولوجي، اليوم السبت، تعازيها إثر وفاة الفنانة القديرة فريدة صابونجي عن عمر ناهز 92 سنة.

وجاء في تعزية وزيرة الثقافة”وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهمْ مصِيبَةٌقَالوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعونَ أوْلَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَات مِنْ رَبِّهِمْ وَرَحْمَة وَأوْلَئِكَ هم الْمهْتَدونَ”.

وتابعت “تلقت وزيرة الثقافة والفنون، الدكتورة “صورية مولوجي” بكثير من الحزن والأسى، نبأ وفاة المغفور لها بإذن الله الممثلة القديرة “فريدة صابونجي”. “عن عمر ناهز 92 سنة، بعد معاناتها من أزمة صحية حادة”.

وأشارت وزيرة الثقافة، أن الممثلة فريدة صابونجي تعتبر “من رائدات الفن المسرحي والسينمائي في الجزائر”. حيث “دخلت المسرح في سن مبكرة جدا وكان عمرها لا يتجاوز 13 سنة”.

كما “دخلت عالم الفن من باب الإذاعة الوطنية سنة1947، وفي خمسينيات القرن الماضي قدمت العديد من الأعمال والأدوار في المسرح الكلاسيكي بالمسرح الوطني”. وكذا “مؤخرا في دار أوبرا الجزائر، إضافة إلى العشرات من الأعمال المسرحية الكلاسيكية مع نجوم الفن الجزائري”. على غرار “مصطفى كاتب، محمد التوري، نورية، كلثوم وغيرهم. و”أدت المرحومة أشهر أدوارها في كل من “مسلسل المصير” سنة 1989، “كيد الزمن” سنة 1999، وآخر عمل لها كان “دار البهجة” سنة 2013″.

كما ختمت الوزيرة تعزيتها “أمام هذا المصاب الجلل، تتقدم الوزيرة إلى عائلة الفقيدة وللأسرة الثقافية والفنية كافة”. “بأخلص التعازي الأخوية والمواساة الصادقة”. “داعية الله سبحانه وتعالى، أن يتغمّد الفقيدة بواسع رحمته وغفرانه وأن يُلهم أهله جميل الصبر والسلوان”. “إنّا لِلّه وإنّا إِليه رَاجِعون”.

وسيتم، نقل جثمان الممثلة فريدة صابونجي، اليوم السبت، إلى مقر المسرح الوطني من إلقاء النظرة الأخيرة عليها.

كما أشارت مصادر النهار، أن تشييع جثمان الراحلة فريدة صابونجي سيكون بعد صلاة العصر، في مقبرة العالية.