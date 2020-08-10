وزيرة الثقافة عن وفاة نورية..”نودعك فنانتنا العظيمة بقلوب واجفة وعيون دامعة”

الوطني
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وزيرة الثقافة عن وفاة نورية..”نودعك فنانتنا العظيمة بقلوب واجفة وعيون دامعة”
بقلم أسماء.ع

قدمت وزيرة الثقافة، مليكة بن دودة، تعازيها لعائلة الفقيدة الممثلة القديرة نورية قزدرلي.

وجاء في تعزية الوزيرة، “نودعك فنانتنا الْعَظِيمَة “نورية قصدرلي” بِقُلُوب واجفة وعيون دامِعة، وبكثِير من التَّأثُّر وَالأسى”.

“كان العَوْدُ إليك من أعزِّ الْمُنَى، إلَّا أن خطوات المَنُون كانت أسرع لتختارك إِلى جِوار الصّدِّيقين والأوفياء”.

و”إِذ نشيعك إلى مثواك الأخير، نتضرَّع إلى اللَّه – جَلَّت قُدْرَتُهُ وَعَلَت -، أن يشمل جثمانك الطَّاهر بجميل عفوه وواسع رحمته وفسيح جِنانه، وأن يُبدل محبَّة ابْنتك وأهلك وخلانك لك صبرًا وَجلدا على فراقك”.
“إنا لِلَّهِ وَإِنَّا إلَيْهِ راجعون”


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