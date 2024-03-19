وزيرة الثقافة: فرص جديدة للإستثمار في الإنتاجات السينمائية

أكدت وزيرة الثقافة والفنون صورية مولوجي، أن القانون المتعلق بالصناعة السينماتوغرافية، يأتي ضمن المقاربة الإقتصادية الجديدة للثقافة. التي تقوم على تطوير وترقية الصناعات الثقافية، ومن ضمنها الصناعة السينماتوغرافية. التي تشكل محورا أساسيا لها، وهذا عن طريق تقديم كل التحفيزات للمهنيين.

كما أضافت وزيرة الثقافة خلال عرضها نص القانون المتعلق بالصناعة السينماتوغرافية أمام لجنة الثقافة والإعلام والشبيبة والسياحة لمجلس الأمة. أن الصناعة السينماتوغرافية تمثل أحد روافد التنمية من خلال مساهمتها في خلق الثروة وفي زيادة الناتج المحلي للدولة.

كما نوّه أعضاء لجنة الثقافة والإعلام والشبيبة والسياحة بأهمية هذا النص في تنظيم قطاع السينما والصناعة السينماتوغرافية وجعله يلعب جميع الأدوار المنوطة به. سواء ثقافيا من خلال إبراز الهوية والأصالة الجزائرية وكذا خلق رأي عام ثقافي. أو إقتصاديا من خلال الإستثمارات المنتظرة في الانتاجات السينمائية. وهو ما من شأنه المساهمة الفعالة في بناء صرح الجزائر الجديدة التي يرسي السينماتوغرافية دعائمها رئيس الجمهورية.

وكان رئيس اللجنة أشاد في بداية الإجتماع، بالأهمية التي سيضيفها نص هذا القانون إلى المنظومة التشريعية الثقافية. والذي يشكل تجسيدا للإلتزام العشرين من الالتزامات الـ 54 لرئيس الجمهورية. والذي ينص على الإنتاج الفكري والثقافي والفني لخدمة النمو الإقتصادي.

للإشارة فإن نص القانون المتعلق بالصناعة السينماتوغرافية تمّ التصويت عليه من طرف نواب المجلس الشعبي الوطني في الرابع مارس الجاري. وسيعرض على أعضاء مجلس الأمة خلال الجلسة العامة المقرر عقدها لاحقاً.