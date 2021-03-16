وزيرة الثقافة.. فوز قريشي بجائزة محمود درويش تؤكد اهتمام الجزائر بالقضية الفلسطينية

عبرت وزيرة الثقافة، مليكة بن دودة، عن فرحتها وفخرها، لفوز الفنان التشكيلي الجزائري رشيد قريشي بجائزة محمود درويش السنوية للإبداع.

وقالت وزيرة الثقافة ، إن فوز قريشي جاء لعمله الجبّار باستعادة كل ما هو إنساني من خلال الفن والتشكيل واللون.

وأضافت بن دودة، اليوم الثلاثاء، أن فوز رشيد قريشي، يعكس تألق المبدعين الجزائريين في مختلف المحافل الثقافية الدولية.

وأضافت المسؤولة ذاتها، في منشور عبر الفايسبوك “ويؤكد مجدّدًا أن القضية الفلسطينية، تظل دومًا اهتمامًا جزائريًّا خالصًا، شعبًا وحكومةً وثقافةً”.

وأشارت الوزيرة في منشورها إلى أن الجزائر ظلت وستبقى مع فلسطين المُقاوِمة، “إلى غاية النصر بإذن الله”.