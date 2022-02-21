وزيرة الثقافة في أوّل إجتماع لها تسدي تعليمات بخصوص الصالون الدولي للكتاب

أسدت وزيرة الثقافة والفنون الجديدة صورية مولوجي في أول إجتماع لها منذ توليها الوزارة تعليمات بخصوص التحضيرات للصالون الدولي للكتاب.

وفي إجتماع خصص لمناقشة التحضيرات الجارية لتنظيم الطبعة الخامسة والعشرين للصالون الدولي للكتاب أصدرت مولوجي أوامر بخصوص التسهيلات الواجب اتخادها. لصالح المشاركين الجزائريين والأجانب.

كما اكدت الوزيرة على ضرورة إنجاح هذه الطبعة وقدمت الوزيرة توجيهاتها الرامية إلى جعل هذه التظاهرة متميزة بنظرة جديدة وحديثة لمواكبة التحول النوعي الذي تشهده بلادنا.

طالع أيضا:

عيّن، اليوم الخميس، عبد المجيد تبون رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني، صورية مولوجي وزيرة للثقافة والفنون. خلفا لوفاء شعلال.

وجاء في بيان رئاسة الجمهورية “عملا بأحكام المادتين 91 الفقرة 07، و104 من الدستور. وبعد استشارة السيد الوزير الأول. عيّن، اليوم، السيد عبد المجيد تبون رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة. وزير الدفاع الوطني كلا من عبد الرحمان راوية، وزيرا للمالية. صورية مولوجي، وزيرة للثقافة والفنون”.

كما سبق وأن تم تنصيب صورية مولوجي مديرة بالنيابة لمركز البحث في الأنثروبولوجيا الاجتماعية والثقافية لوهران.

وكانت مولوجي باحثة دائمة بالمركز المذكور متّحصلة على شهادة دكتوراه الترجمة والأنثروبولوجيا.

وقد شغلت عدة مناصب على مستوى المركز منها منصب رئيسة قسم العلاقات الخارجية وتثمين نتائج البحث. ثم منصب المديرة المساعدة المكلفة بالبحث العلمي.

طالع أيضا: تُدشن خلالها المكتبة الرئيسية للمطالعة العمومية.. وزيرة الثقافة غدا بخنشلة في زيارة عمل