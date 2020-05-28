وزيرة الثقافة في بيت الفنان محمد بوخديمي المعروف بـ “بنيبن” وتتعهد بالتكفل بحالته الصحية

قامت عشية اليوم الخميس وزيرة الثقافة مليكة بن دودة بزيارة لبيت الفنان محمد بوخديمي المعروف بإسمه الفني “بنيبن”.

وإطمأنت الوزيرة خلال الزيارة على صحته للفنان وتعهدت بالتكفل التام بحالته الصحية خلال الأيام القليلة المقبلة.

ووفق بيان الوزارة فقد اكدت الوزير حرص رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون شخصيا، وحرصها على إنهاء معاناة الفنان كوميدي

الذي وصفته بالذي “كثيرا ما أدخل الفرح والبهجة إلى قلوبنا وقلوب كل الجزائريين عبر أعماله الكوميدية المميزة.”

وإختتم البيان ان الوزيرة كانت قد غردت في وقت سابق، عبر حسابها الرسمي على موقع تويتر، متضامنة مع الفنان، وواعدة إياه بالوقوف إلى جانبه.