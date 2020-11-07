وزيرة الثقافة في زيارة تفقد إلى “قلعة الجزائر” بالعاصمة غدا

تقوم وزيرة الثقافة والفنون، مليكة بن دودة، غدا الأحد، بزيارة تفقد إلى “قلعة الجزائر” بالعاصمة.

وحسب بيان للوزارة، ستشرف الوزيرة، خلال هذه الزيارة، على تدشين معرض للحرفيين يكون مفتوحا للجمهور.

ويأتي ذلك، في سياق مخطط عمل الوزارة الهادف إلى استغلال المواقع الأثرية والمعالم التاريخية لأغراض اقتصادية.

وأشار البيان، إلى إن “قلعة الجزائر” أو “دار السلطان” كما تعرف، تعد من أجمل معالم حي القصبة بعاصمة الجزائر، والذي جرى تصنيفه ضمن قائمة التراث العالمي الإنساني لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة “يونسكو” العام 1992.