وزيرة الثقافة في زيارة عمل وتفقد إلى عنابة بدءا من الغد

تقوم وزيرة الثقافة والفنون، مليكة بن دودة، بدءا من يوم غد الثلاثاء، بزيارة عمل وتفقد لولاية عنابة.

وحسب بيان للوزارة، اليوم الإثنين، تدوم هذه الزيارة يومين، وتأتي في إطار متابعة مختلف المشاريع والاطلاع على وضعية القطاع بهذه الولاية.

وستقف الوزيرة، على مدى تقدم أشغال إنجاز بعض المنشآت التابعة لقطاع الثقافة والفنون، ومعاينة بعض المؤسسات ومدى مردوديتها ومسايرتها لمتطلبات سكان الولاية.

وسيكون للتراث الثقافي بولاية عنابة مكانة خاصة أثناء الزيارة، حيث ستعاين السيدة وزيرة الثقافة والفنون، حالة الحفظ لعدد من المواقع الأثرية بالإضافة إلى متحف عنابة.

كما ستلتقي الوزيرة، مع المثقفين والفنانين وممثلي المجتمع المدني بعنابة، وستستمع إلى انشغالاتهم واقتراحاتهم.