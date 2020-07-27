وزيرة الثقافة في زيارة عمل وتفقد لمشاريع قطاعها بوهران

شرعت وزيرة الثقافة والفنون، مليكة بن دودة، اليوم الأحد، في زيارة العمل التي قادتها إلى ولاية وهران ليومين متتاليين.

وتفقدت الوزيرة في اول نقطة من برنامج زيارتها المتحف الوطني احمد زبانة، أين كشفت عن اتفاقية الشراكة التي تم إبرامها مع خبراء من جمهورية التشيك لتحديث وعصرنة المتحف بمقاييس عالمية خصوصا أن وهران ستكون وجهة سياحية في 2022 تستدعي العمل والسعي جديا لمواكبة الحدث من خلال النهوض بالموروث الثقافي الذي يمكن أن يشكل مادة خصبة للاستثمار الاقتصادي بالبلاد.

هذا وأكدت بن دودة خلال كلمة لها بمتحف أحمد زبانة أن وهران ظُلمت ثقافيا وحان الوقت لإعادة الاعتبار لبعض المؤسسات الثقافية والمعالم الأثرية التي تزخر بها المدينة سيتجسد من خلال مخطط استعجالي لتهيئة التماثيل التي تعتبر قطبا من الأقطاب الجمالية والمعمارية تشكل معالم سياحية وثقافية وتاريخية بامتياز بوهران.

كما أعلنت وزير ة الثقافة عن تصنيف المسرح الجهوي بوهران ضمن قائمة التراث الوطني، وكذا العمل بالتنسيق مع السلطات المحلية للولاية لتحويل مقر قصر المؤتمرات سابقا بحي الصباح الى مركز ثقافي يضم العديد من المنشآت الفنية والثقافية كدار الفنان فيما عاينت المعهد الجهوي للفنون الجميلة بالولاية والمعهد الجهوي التكوين الموسيقى لتقف بعدها على سيرورة أشغال مشروع تهيئة وترميم قصر الثقافة بالولاية.