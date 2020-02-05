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وزيرة الثقافة في زيارة مفاجئة إلى المعهد العالي لفنون العرض والسمعي البصري

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وزيرة الثقافة في زيارة مفاجئة إلى المعهد العالي لفنون العرض والسمعي البصري
بقلم نادية بن طاهر

قامت وزيرة الثقافة، مليكة بن دودة، بزيارة مفاجئة إلى المعهد العالي لفنون العرض والسمعي البصري، رفقة كاتب الدولة المكلف بالصناعة السينماتوغرافية بشير يوسف سحيري.

ورافق الوزيرة في زيارتها للمعهد، أمس الثلاثاء، عدد من إطارات الوزارة.

وتوقفت الوزيرة مطولا عند عدد من الهياكل والمرافق والقاعات على مستوى المعهد، وعلى ظروف التدريس والتعليم المتوفرة وظروف الإقامة والمعيشة للطلبة.

كما اجتمعت بن دودة مع الطلبة الذين تمحورت مجمل انشغالاتهم حول الجوانب البيداغوجية والتكوين، ونقص الوسائل.

وفي ردّها على مختلف التدخلات، تعهدت الوزيرة بالتكفل بهذه الانشغالات مع ضرورة تطوير ظروف إقامة الطلبة.

كما تعهدت بن دودة، باتخاذ إجراءات حاسمة لحل مختلف القضايا المتعلقة بالتنظيم والتسيير لإعطاء صورة حقيقية للمعهد تليق بفناني المستقبل.

وزيرة الثقافة

وزيرة الثقافة

وزيرة الثقافة


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=769230

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