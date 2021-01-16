وزيرة الثقافة: كادير الجابوني مستعد للعمل بالمجان من أجل الجزائر

تحدثت وزيرة الثقافة، مليكة بن دودة، حول الجدل الذي أثاره خبر تعيين عبد القادر هيباوي سفيرا للتراث الجزائري.

وأكدت الوزيرة، إنها تؤمن بضرورة دعم النجوم، والاستعانة بانتشارهم الواسع للتمكين للموروث والتراث.

وأوضحت بن دودة، بخصوص الفنان عبد القادر الهيباوي، قائلة بأنه قد أثبت إخلاصه وصرح باستعداده للعمل من أجل الجزائر بالمجان وفي كل وقت.

وأكدت الوزيرة، إن “كادير الجابوني”، هو وغيره من المخلصين المتأهبين للمساعدة، مرحب بهم.

ودعت الوزيرة، هؤلاء، للعمل من أجل الترويج لتراثنا وثقافتنا.

وأضافت بن دودة: ” أما بخصوص بعض أنصار الثقافة المتعالية ليس مطلوب منهم إلا قراءة الوضع وفهم السياقات وتوضيح مواقف تنسجم وتحديات الوطن”.

وفندت وزارة الثقافة، مساء أمس الجمعة، خبر تعيين عبد القادر هيباوي المعروف بكادير الجابوني سفيرا للتراث الجزائري.