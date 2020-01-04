وزيرة الثقافة: “لا نريد ثقافة مظاهر ومهرجانات بل ثقافة تبني شخص المواطن الجزائري فكريا”

أكدت وزيرة الثقافة، مليكة بن دودة، أن الجزائر في أزمة لأن الثقافة في أزمة، والنهوض بها يستلزم النهوض بالقطاع.

وخلال مراسم تسليم واستلام المهام، بينها وبين وزير الثقافة بالنيابة، حسان رابحي، أفادت بن دودة، شكرا رئيس الجمهورية التي وضعها فيها.

وقالت “اذا كان البلد في الازمة فان أزمة الثقافة موجودة بالاساس والضرورة”.

وأضافت “البلد في ازمة لان الثقافة في ازمة، والنهوض بالبلد لا يمكن ان يكون الا بالنهوض بهذا القطاع”.

وأشارت أن الثقافة تعني علاقة الانسان بمحيطه وشخصيته ووطنيته، مؤكدة “لا نريد ثقافة مظاهر ومهرجانات بل ثقافة تبني شخص المواطن الجزائري”.

من جانبه، هنأ وزير الثقافة بالنيابة، حسان رابحي، الوزيرة الجديدة، بعد أن حظت بثقة رئيس الجمهورية لتولي هذه المسؤولية السامية في الدولة.

وأضاف “نحن على يقين من انها ستضطلع بها، بكامل المهنية والاحترافية لما عهدنا من محاسن الاخلاق وخبرات وتجارب راكمتها على مستوى مختلف المسؤوليات التي كانت لها في السابق، نحن على ثقة تامة بانها ستكون في مستوى المسؤولية”.