وزيرة الثقافة لصويلح: أسأل الله أن يُعيدك إلى أهلك ووطنك وجمهورك سالماً مُعافى

تقدمت وزيرة الثقافة والفنون، مليكة بن دودة، بتمنياتها بالشفاء، للفنان القدير صالح أوقروت بعد سفره اليوم للعلاج بالخارج.

وكتبت الوزيرة على صفحتها بفايسبوك: “تُغادرنا صويلح المُبهج في رحلة علاج إلى الخارج، بتكليف من رئيس الجمهورية، وقلوب الجزائريين ترافقك بالدعاء”.

وأضافت الوزيرة: ” أسأل الله تعالى في هذه الأيام المباركة، أن يُعيدك إلى أهلك ووطنك وجمهورك سالماً مُعافًى”.

وتابعت بن دودة: “لتستمرّ في رسم البهجة والفرجة وتنثر الحبّ في كل الأرجاء”.

وختمت الوزيرة: “دمتَ سامقاً، شجاعاً، تتلألأ كما النجوم يا صالح”.

وتم اليوم السبت، نقل النجم صالح أوڨروت، لمباشرة العلاج في فرنسا، عبر طائرة طبية خاصة.

وغادر “صويلح” التراب الوطني، عقب استكمال الإجراءات اللازمة، وحصوله على تأشيرة الدخول للتراب الفرنسي.