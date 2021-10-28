وزيرة الثقافة لمسؤولي القطاع.. تخلوا عن الانتهازية في التوظيف

أمرت وزيرة الثقافة والفنون وفاء شعلال اليوم الخميس. مسؤولي القطاع التخلي عن الممارسات الإنتهازية في التوظيف والترقيات.

وفي بيان للوزارة، أمرت الوزيرة، مسؤولي القطاع تسوية الوضعيات المالية وتسديد الديون، والتخلي عن الممارسات الإنتهازية في التوظيف والترقيات التي تتم بطرق غير شفافة.

كما شددت بضرورة رقمنة وتحسين الخدمة العمومية، والتواصل الدائم مع الأسرة الفنية والثقافية والمواطنين والاستماع إلى إنشغالاتهم.

الى جانب ذالك،دعت الوزيرة المديريين الولائيين للعمل مع المسؤولين المحليين بغرض تسجيل مشاريع تتعلق بالثقافة والفنون والتراث في مدونات التجهيز القطاعية غير المركزية.

كما أصرت وبقوة على اشراك المجتمع المدني والجمعيات الثقافية لتفعيل النشاط الثقافي الفني على المستوى الوطني،وتجسيد المشاريع القطاعية.

و في نفس السياق، أعطت جملة من التعليمات لإرشاد النفقات وترشيد المال العام، والاستغلال الأنجع للوسائل للدفع بعجلة تطور القطاع.

للإشارة، عقدت وزيرة الثقافة والفنون، اليوم الخميس، لقاءا مع المديرين الولائيين للثقافة والفنون، لتسطير خطة عمل لتجسيد برنامج الوزارة وفق الأولويات المحددة. ضمن سلسلة لقاءاتها مع إطارات الوزارة.

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