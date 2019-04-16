وزيرة الثقافة مرداسي تهنئ المتوجين بمهرجان “اسني ن ورغ الدولي للفيلم الأمازيغي”

تقدمت وزيرة الثقافة، مريم مرداسي بالتهاني إلى كافة المتوجين في مهرجان “اسني ن ورغ الدولي للفيلم الأمازيغي” بالمغرب.

وتمنّت مرداسي، للفائزين المزيد من النّجاح والتوفيق، الذي يؤكد تألق جيل جديد من السينمائيين الجزائريين الموهوبين.

وتابع بيان لوزارة الثقافة، “وعلى القدرات البشرية القادرة على إعادة بعث مجد السينما الجزائرية”.

وتوّج فيلم “إسلام طفولتي” للمخرجة نادية زواوي،بالجائزة الكبرى للمهرجان،ونال فيلم “تين أفريل” للمخرج نادر دندون،جائزة لجنة التحكيم بفئة الفيلم الطويل.

كما حاز كل من محند قاسيوي، حفيظ ايت براهم وجمال باشا جوائز من فئة الأفلام القصيرة.

كما تم تسليم الجوائز لأحسن تشخيص نسائي،للممثلة تاسعديت ماندي،عن فيلم “باريس البيضاء”.ذ

ونال جائزة أحسن سيناريو مناصفة لسيناريو الفيلمين الجزائري “إسلام طفولتي” والمغربي”وحش”.