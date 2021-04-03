وزيرة الثقافة: مرسوم تنفيذي واتفاقيات لتوفير الرعاية الصحية والمادية للفنان الجزائري

تحدثت وزيرة الثقافة مليكة بن دودة، عن المرسوم التنفيذي الذي ينظم علاقات العمل بين الفنانين والمنتجين لحماية الفنان الجزائري.

وقالت الوزيرة، في تصريح لتلفزيون “النهار”، إن الحكومة صادقت على هذا المرسوم التنفيذي منذ أسبوع.

وأضافت بن دودة، إن الديوان الوطني لحقوق المؤلف، قد حضر عد اتفاقيات مع عيادات خاصة للإعتناء من الفنانين الذي يعانون من أمراض مزمنة في مختلف الولايات.

وحول منتدى الإقتصاد الثقافي، أوضحت الوزيرة، إن الهدف منه هو الخروج بالفنان من منطق أنه يحتاج، لأن الفن رأس مال في حد ذاته.

وأكدت بن دودة، إن الوزارة تعمل مع شراكها لخلق البيئة المناسبة للاستثمار في الثقافة.

وأوضحت الوزيرة، إن شعار المنتدى، هو جعل الثقافة شأنا اقتصاديا وجعل الإقتصاد شأنا ثقافيا.

هذا وأوردت بن دودة، إن المنتدى يراهن على الخروج بمشاريع حقيقة في الاستثمار الثقافي في الجزائر.

مؤكدة على إن المال الخاص، يجب أن يلج في الشأن الثقافي.

وكشفت الوزيرة، عن إطلاق مشاريع خاصة بالسينما والمسرح والكتاب.

وأوضحت بن دودة، إن المنتدى فرصة لخلق العلاقات بين حاملي المشاريع وأرباب العمل.

بالإضافة إلى إمكانية استفادة هذه المشاريع، من صناديق الدعم الخاصة بالمؤسسات الناشئة والمصغرة.

وكشفت الوزيرة، عن رغبة البنوك وأرباب العمل، في تمويل مجموعة كبيرة من المشاريع، مشيرة إلى إنطلاق البعض منها على غرار المسرح الخاص بوهران.