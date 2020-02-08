وزيرة الثقافة مليكة بن دودة تزور ولاية تبسة غدا

ستقوم مليكة بن دودة، وزيرة الثقافة، غدا و بعد غد بزيارة عمل وتفقد إلى ولاية تبسة.

وقال بيان للوزارة أن الزيارة للاطلاع على واقع القطاع ووضعية المواقع الأثرية والمعالم التاريخية، وبحث سُبل تفعيل الأدوار المنوطة للهياكل التابعة لوزارة الثقافة والجماعات المحلية والمجتمع المدني في حماية الموروث الثقافي وتثمينه.

وخلال زيارتها، ستلتقي في جلسة بمقر الولاية بأهم الفاعلين في الساحة الثقافية للتشاور وللاستماع إلى انشغالاتهم واقتراحاتهم بما سيسمح بتجنيد كافة الطاقات والوسائل المتوفّرة كما ستكون لها مناسبة للتطرق للاكتشافات الأثرية الأخيرة بمنطقة نقرين بحضور السلطات المحلية والجمعيات النشيطة في حفظ التراث في المنطقة.