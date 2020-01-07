وزيرة الثقافة مليكة بن دودة تعزي عائلة الشاعر سعيد باكور

عزت وزيرة الثقافة مليكة بن دودة، عائلة الشاعر القدير سعيد باكور المتخصص في الشعر الشعبي الملحون.

ونشرت الوزارة في صفحتها الرسمية على فايسبوك:” تلقت مليكة بن دودة وزيرة الثقافة ببالغ الحزن والأسى نبأ وفاة المغفور له بإذن الله، الشاعر القدير سعيد باكور رحمه الله، وهو أحد قامات الفن والأدب الذين أثروا المشهد الثقافي بإسهاماتهم الراقية.

برحيله، افتقدت الساحة الثقافية شاعرا مميزا قدّم الكثير من الأعمال التي تستمد معانيها من التراث الثقافي الوطني فكانت قصائده قريبة من بيئته الاجتماعية وتعكس واقع الإنسان الجزائري وهو الرصيد الذي ستتولى وزارة الثقافة نشره تخليدا لعطائه.

وعلى إثر هذا المصاب الجلل ، تتقدم الوزيرة بتعازينا القلبية إلى عائلة المرحوم داعية المولى العلي القدير أن يتغمده برحمته الواسعة ويسكنه فسيح جنانه.

” وبشّر الصابرين الذين إذا ما أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون ”