وزيرة الثقافة: نتّفق “رغم اختلافنا” على قداسة وعظمة هذا الوطن

أكدت وزيرة الثقافة، مليكة بن دودة، اليوم السبت، إنّ كلمة الفصل للشعب وحده مهما كانت أهميّة مشروع تعديل الدّستور.

وأوردت الوزيرة في كلمة لها بقاعة المحاضرات بولاية تيبازة، خلال لقاء لها مع ممثلي المجتمع المدني والحركة الجمعوية بالولاية: “أنتم أصحاب الصّوت السيّد”.

وأضافت بن دودة: “السّيادة التي نقصد يجدّد هذا الدستور تعزيزها وتكريسها من خلال أحكام واضحة وصريحة لا تحتمل التأويل، ومن خلال آليات محكمة”.

مشيرة إلى أن “اختلافاتنا في التّعبير عن حب الوطن تنالُ بفضل الدّستور مكانا يليق بها، ويصير حظّنا جميعا متكافئا، بل ويُدافع بعضُنا عن حظّ بعضنا، ونتّفق -رغم اختلافنا- على قداسة وعظمة هذا الوطن”.

وتابعت الوزيرة، أنّ “مشروع دستور الفاتح نوفمبر 2020، تضمّن المطالبَ العميقة التي رفعها الجزائريون في سبيل التغيير والحرية، وفي سبيل جزائر تقوم على أساس الحريّات والعدالة والكرامة”.

مضيفة أن “الدستور المعروض على الاستفتاء الشعبي، سيُحدث القطيعة مع الأساليب البالية للحوكمة السابقة، ويؤسّس للديمقراطية التشاركية من خلال الأدوار المنوطة للمجتمع المدني والمجالس والهيئات المُحدثة”.