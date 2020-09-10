وزيرة الثقافة: نحو إطلاق منصة إلكترونية لبيع الكتب

كشفت وزيرة الثقافة والفنون، مليكة بن دودة، إن الوزارة تعمل على إطلاق منصة إلكترونية لبيع الكتب، بالتنسيق مع وزارة البريد.

وأوردت الوزيرة، في تصريحات صحفية على هامش زيارة عمل وتفقد إلى ولاية عين الدفلى، إن الوزارة لم تتحصل على رخصة اللجنة العلمية لتنظيم صالون الدولي للكتاب.

لذلك، قالت الوزيرة، أن قطاعها يعمل على فتح منصة إلكترونية لبيع الكتب، إلى حين فتح الصالون، مشيرة إلى إن المنصة ستبقى بشكل دائم.

وأضافت بن دودة، إنه من الممكن أن يتم تنظيم الصالون الوطني للكتاب، إذا تحسنت الحالة الوبائية.