وزيرة الثقافة: هناك جهود لترقية وتطوير الصناعة التقليدية والتحف الفنية

أكدت وزيرة الثقافة والفنون مليكة بن دودة، على دعم الوزارة لقطاعي الصناعة التقليدية والدبلوماسية الوطنية.

وتحتضن الوزارة فعاليات معرض منتجات الصناعة التقليدية الجزائرية تحت شعار “الدّبلوماسيّة في خدمة الصّناعة التقليدية”.

وحسب بيان للوزارة، فقالت الوزيرة، أن قطاع الثقافة والفنون يثمّن الصناعة التقليدية باعتبارها وجها من وجوه الثقافة.

وأفادت الوزيرة، أن هناك جهود لترقية وتطوير الصناعة التقليدية والتحف الفنية، لتكون مصدرا من مصادر الاقتصاد الثقافي.

وشددت بن دودة، على أن الصناعات التقليدية ليست اقتصادا عائليا فقط، ولا محاولة لإثبات التميز، بل هي تاريخ ونص ثقافي بليغ.