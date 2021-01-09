وزيرة الثقافة والفنون في زيارة عمل  إلى ولاية غرداية بداية من الغد

تشرع وزيرة الثقافة والفنون مليكة بن دودة في زيارة عمل وتفقد إلى غرداية بداية من يوم غد الاحد.

وحسب بيان الوزارة الزيارة ستدوم يومين أين ستعاين خلالها المؤسسات الثقافية التي تزخر بها الولاية وتراثها الثقافي المصنف وطنيا وعالميا.

وستعاين الوزيرة قصر المنيعة والمتحف الوطني العمومي للمنيعة، وكذا المكتبة الرئيسية للمطالعة العمومية بقصر متليلي ومكتبة بوهراوة بمدينة غرداية.

وخلال الزيارة ستتفقد الوزيرة ورشة ترميم في إطار قرية المهن، بالإضافة إلى زيارة المسجد العتيق وقصر غرداية.

الوزير ستهدي مجموعة معتبرة من الكتب للمكتبات والمدارس الإبتدائية والجمعيات الثقافية بالمناطق النائية.

وجاءت هذه الزيارة لغرداية تزامنا مع الاحتفالات برأس السنة الأمازيغية يناير 2971، والموافق ليوم 12 جانفي 2021.