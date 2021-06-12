وزيرة الثقافة والفنون مليكة بن دودة تُؤدي واجبها الإنتخابي

أدت وزيرة الثقافة والفنون، مليكة بن دودة، واجبها الانتخابي، مساء اليوم السبت، في مدرسة بوجمعة محمد بواد مرزوق بالقرب من المركز الجامعي بتيبازة.

وأعلن رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، محمد شرفي، اليوم السبت، أن نسبة المشاركة في الانتخابات التشريعية لـ12جوان 2021.بلغت على الساعة العاشرة صباحا 03.78 بالمائة على المستوى الوطني .

وأوضح شرفي في ندوة صحفية حول النتائج الأولية لمجريات العملية الانتخابية، أن عدد الناخبين على الساعة العاشرة بلغ 889.658 ناخب. من بين 23.522.322 مسجل في قائمة الانتخابات.

وأشار شرفي إلى أن عدد القوائم المتنافسة للانتخابات هي 2.288 قائمة من بينها 1.080 قائمة حزبية و 1.208 أخرى للمترشحين الأحرار.تقدم من خلالها 22 ألف و500 مترشح “12 ألف و86 مترشح حزبي”.