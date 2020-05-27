وزيرة الثقافة ووزير العمل يدرسان وضعية الفنانين الجزائريين

إلتقت وزيرة الثقافة مليكة بن دودة، مع عاشق يوسف، وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، أمس الثلاثاء بمقر وزارة الثقافة، في إطار التنسيق الحكومي عشية انعقاد مؤتمر وزراء الثقافة للاتحاد الإفريقي حول الوضعية الاجتماعية والمهنية للفنانين في ظل جائحة كوفيد 19.

وأفلد بيان للوزارة، أن المؤتمر سيتم عقده عبر نظام التحاضر المرئي عن بعد اليوم الأربعاء، حيث استعرض الوزيران خلال اللقاء وضعية الفنانين الجزائريين.

كما تطرقا إلى مجمل القضايا المهنية والاجتماعية التي تخصّ الفنانين والتقنيين، من وجهة نظر القانون، خاصّة في غياب إطلاع المجتمع الفني على المرسوم التنفيذي رقم 14-69 المـــؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1435 الموافق 9 فبراير 2014 والذي يحدد أساس ونسبة اشتراك وأداءات الضمان الاجتماعي التي يستفيد منها الفنانون والمؤلفون المأجورون على النشاط الفني و/أو التأليف.

واتفق الوزيران على ضرورة التعجيل في استكمال المنظومة القانونية والإجرائية ذات الصلة بالفنانين والتقنيين والقيام بمبادرات إعلامية وتوعوية لتمكينهم من الاستفادة من مزايا المنظومة القانونية المتصلة بالحماية الاجتماعية الخاصة بهم والتي حدّدها ذات المرسوم، خاصة بعد جائحة كوفيد 19 وتأثيرها على الوضع الاجتماعي للفنانين.