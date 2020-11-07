وزيرة الثقافة: ينقبض القلب لحرائق الغابات وواجبنا أن نُعوّض ما أتلف منها

عبرت وزيرة الثقافة والفنون، مليكة بن دودة، عن ألمها لحرائق الغابات، بعد سلسلة الحرائق التي شهدتها عدة ولايات من الوطن خلال الـ24 ساعة الماضية.

وكتبت الوزيرة على صفحتها بتويتر: “ينقبض القلب لحرائق الغابات، كأنّ الأرض تتألم وتؤلمنا”.

وأضافت بن دودة: “لا يمكن تخيّل منظر شجرة منحت ظلّها لسنوات محروقة في بضع دقائق، اللّهم ارأف بنا واحم غاباتنا وأرضنا”.

وشجعت الوزيرة، في هذه المناسبة، على التشجير، مذكرة بسلسلة الغابات الجميلة والمدهشة والمتنوعة التي تزخر بها بلادنا.

وأوردت بن دودة: “لعلّ هذه الغابات تتقلّص بفعل زحف الإسمنت، والحرائق المفتعلة والطبيعيّة، والتقطيع العشوائي، واجبنا أن ننتظم لنعوّض ما أتلف أو أحرق منها”.

وتابعت الوزيرة: “التشجير ثقافة يجب زرعها في النشء، وتعميم ممارستها في كلّ الأطوار التعليميّة، ولدى الموظّفين والعمال”.

وذكرت الوزيرة، بأنه سبق للجيش الشعبي الوطني أن حقق إنجازا عظيما بالسدّ الأخضر، مؤكدة بأنه يمكننا أن نماثل ذلك الإنجاز ونسعى لأكثر من حملة تشجير.