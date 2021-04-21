وزيرة الثقافة: 42 بالمائة من مساحة الجزائر ممتلكات ثقافية وتراثية

قالت وزير الثقافة مليكة بن دودة، إن 42 بالمئة من مساحة الجزائر تعتبر مساحات تراثية وثقافية.

وأضافت الوزيرة خلال إستضافتها بالقناة الإذاعية الثانية، أن الجزائر تكتنز بلدا كاملا من التراث الثقافي المادي.

وأكدت بن دودة، أن الوزارة تولي أهمية بالغة لتثمين التراث كثروة حقيقية من خلال حمايته واستغلاله.

وأشارت إلى أنه سيتم إعداد دفاتر شروط فيما يخص إستغلال فضاءات تراثية كأماكن للترفيه والراحة في إطار تشجيع السياحة الثقافية.

وأضافت بن دودة، أن الوصاية عملت على تعديل القانون رقم 98-04، المتضمن حماية التراث الثقافي بما يتماشى مع تحولات السياسة الثقافية، وكذا تصنيف التراث اللامادي كتراث وطني أولا قبل تصنيفه عالميا.

وكشفت الوزيرة، عن إيداع ملف فن “الراي” مارس الفارط لإدراجه لدى منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة “يونسكو” كتراث عالمي باعتباره مطلبا وطنيا و شعبيا.