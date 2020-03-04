وزيرة الخارجية الإسبانية: المغرب أعلن عن نيته في رسم الحدود البحرية

صرحت الوزيرة الاسبانية للشؤون الخارجية والاتحاد الاوروبي والتعاون، ارشنا غونزليس لايا، أن المغرب قد أعلن عن نيته في رسم الحدود البحرية، مثله مثل الجزائر وإسبانيا.

وأوضحت الوزيرة في ندوة صحفية مشتركة مع وزير الخارجية، صبري بوقادوم، أنها تطرقت في اللقاء الذي جمعها ببوقادوم، الى مسألة ترسيم الحدود البحرية، مؤكدة أنها لاقت تجاوبا من الجزائر.

وفيما يخض قضية الصحراء الغربية، أكدت غونزليس دعم مساعي الأمم المتحدة، وإرسال المبعوث الخاص بها الى الأراضي الصحراوية.

وأضاف في ذات السياق، وزير الخارجية، صبري بوقادوم “إذا طال غياب مبعوث الأمم المتحدة ستزيد المشاكل والتجاوزات، لذلك نتمنى تعيين مبعوث قريبا”.

وشدد وزير الخارجية، على ضرورة احترام قرارات الامم المتحدة والاتحاد الافريقي.