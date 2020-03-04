وزيرة الخارجية الإسبانية تبحث فرص الاستثمار في الجزائر مع رجال أعمال إسبان

عقدت اليوم الأربعاء، الوزيرة الاسبانية للشؤون الخارجية والاتحاد الاوروبي والتعاون، ارشنا غونزليس لايا، اجتماعا، مع رجال أعمال إسبان، بمقر السفارة الاسبانية لدى الجزائر.

وغردت غونزليس، على تويتر “اجتمعنا صباح اليوم رجال الأعمال الإسبان في الجزائر، لبحث فرص تطوير علاقات البلدين والاستثمار”.

وقد حلت صباح اليوم، الوزيرة الاسبانية للشؤون الخارجية والاتحاد الاوروبي والتعاون، ارشنا غونزليس لايا، في الجزائر.

والتقت غونزليس، بوزير الخارجية، صبري بوقادوم، حيث درس الطرفان، تعزيز العلاقات الثنائية في التجارة والتعاون الثقافي.