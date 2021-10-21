وزيرة الخارجية الليبية تلتقي بطرابلس رمطان لعمامرة

التقت وزيرة الخارجية والتعاون الدولي الليبية، نجلاء المنقوش، اليوم الخميس، بالعاصمة طرابلس. وزير الخارجية رمطان لعمامرة.

وقد وصل لعمامرة إلى مطار معيتيقة صباح اليوم الخميس للمشاركة في المؤتمر الوزاري الدولي المعني بمبادرة استقرار ليبيا.

ورحبت الوزيرة في مستهل اللقاء بوزير الخارجية، معربة عن تقديرها لوقوف ومساندة الجزائر الدائمة للشعب الليبي.

ومن جهته عبر الوزير لعمامرة عن سعادته لزيارة ليبيا والمشاركة في فعاليات المؤتمر الوزاري الدولي المعني بمبادرة استقرار ليبيا. مؤكدا وقوف الجزائر ودعمها لتحقيق الاستقرار في ليبيا.

كما تم خلال اللقاء التشاور حول مضامين ومسارات مبادرة استقرار ليبيا. والتي تهدف إلى تحقيق الاستقرار الكامل في ربوع ليبيا كافة.