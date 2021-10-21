وزيرة الخارجية الليبية: لا مناص من عدم التدخل في شؤون الغير وزعزعة الاستقرار

أعربت وزيرة الخارجية والتعاون الدولي الليبية، نجلاء المنقوش، عن أملها في نجاح مؤتمر “دعم استقرار ليبيا” ومساهمته في لم شتات الوطن والتمسك بوحدته وسيادته.

وقالت المنقوش خلال مؤتمر دعم استقرار ليبيا “يحدونا الأمل في نجاح طموحنا في لم شتات الوطن والتمسك بوحدته وسيادته”.

وأضافت وزيرة الخارجية الليبية “لامناص من الإحترام المتبادل وعدم التدخل في شؤون الغير وزعزعة الاستقرار، وهو موجود التوصيات الدولية”.

وتابعت نجلاء المنقوش ” حضوركم اليوم علاوة على كونه دعما لنا في معركتنا نحو استقرار دائم في ليبيا. هو تقوية علاقاتنا والمنفعة المتبادلة”.

وتحتضن العاصمة الليبية طرابلس، اليوم الخميس، المؤتمر الوزاري الدولي، المعني بـ”مبادرة استقرار ليبيا» بمشاركة دولية واسعة.

وسيبحث المؤتمر مسألة “انسحاب المرتزقة والمقاتلين الأجانب والقوات الأجنبية التي يشكل استمرار وجودها تهديدا ليس فقط لليبيا، بل للمنطقة بأسرها”.

كما سيتناول المؤتمر دعم وتشجيع الخطوات والإجراءات الإيجابية التي من شأنها توحيد الجيش الليبي تحت قيادة واحدة، بما يعزز قدرته على حماية أمن ليبيا وسيادتها ووحدة ترابها.