وزيرة الخارجية الليبية: نتطلع لبناء تعاون مثمر مع دول الجوار

قالت وزيرة الخارجية الليبية، نجلاء محمد المنقوش، اليوم الاثنتين، أن بلادها تتطلع لبناء تعاون مثمر مع دول الجوار، إضافة الى نظام ديمقراطي بانتخابات حرة نزيهة.

وأكدت نجلاء محمد المنقوش في كلمة لها خلال اجتماع دول الجوار المنعقد بالجزائر، أن التدخلات الهدامة من قبل الدول تناقض الأعراف الدولية.

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كما كشفت وزيرة الخارجية الليبية، أن مبادرة “استقرار ليبيا” تعرف مساندة دول الجوار

مضيفة أن بلادها تعمل أيضا على على توحيد الجيش ودمج الفصائل المقاتلة.

كما تسعى ليبيا على حد قولها لتفعيل التنسيق الأمني بين دول جوار ليبيا.

وتابعت:”ندعوكم للوقوف معنا لتنظيم مؤتمر تشاركي لدعم ليبيا.”