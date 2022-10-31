وزيرة الخارجية الليبية: “الجزائر لعبت دوراً في أن تقرّب بين الكثير من الدول العربية”

أكدت وزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش، اليوم الاثنين، أن اجتماعات وزراء الخارجية خلال اليومين الماضيين جرت في أجواء توافقية.

وأوضحت الوزيرة الليبية على هامش اجتماع وزراء الخارجية العرب اليوم بفندق الشيراتون بالعاصمة، أنّ اليومين الماضيين شهدا الكثير من النقاشات حول قضايا الوطن العربي والقضايا الحساسة بما فيها الدول التي تشهد أزمات، وجرى ذلك في أجواء توافقية وتم التوصل إلى تقارب في كثير من القضايا التي كانت محل خلاف.

وتابعت “نثمّن هذه الأجواء ونتمنى دائما أن تكون النقاشات العربية في جوٍ من التعاون لابد أن يكون هناك احترام للاختلاف وتقبّل وجهات النظر، ولابد من الدول أن تتكلم عن مشاكلها وتحدياتها ومشاريعها بطريقة مباشرة دون أن تكون أي دولة وصية على أي دولة وهذا ما لمسناه”.

نجلاء المنقوش: القمة العربية بالجزائر تعتبر مثالاً للتعاون العربي المشترك

وقالت وزيرة الخارجية الليبية على هامش اجتماع وزراء الخارجية العرب اليوم بفندق الشيراتون بالعاصمة، إنّ القمة العربية بالجزائر تعتبر مثالاً للتعاون العربي المشترك.

كما أكدت نجلاء المنقوش أنّ القمة ستكون فيها روح من التعاون، مشيرة إلى أنّ “المقاربة الجزائرية في لم الشمل العربي مهمة جداً، والجزائر لعبت دوراً في أن تقرّب بين الكثير من الدول العربية”، مبرزة أنّ “الروح الجزائرية موجودة في قيادة هذا الحدث “.

واختتمت ذات المتحدثة قائلة: “بطبيعة الحال هناك اختلافات في وجهات النظر في الأمور السياسية، لكن الأسلوب والمناخ الذي تمّت فيه مناقشة هذه القضايا كان جدّ إيجابي، وتمّ إعطاء الفرصة لممثلي كل الدول من أجل التكلم عن شأنها الداخلي وسياستها وعلاقاتها مع جيرانها، ونتمنى التوفيق للقمة الثلاثاء والأربعاء، بعدما قمنا بالدور الشاق للتمهيد لقادتنا للوصول إلى إعلان توافقي”.