وزيرة الداخلية الألمانية: منفذ هجوم ماغديبورغ معاد للإسلام

قالت وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيزر، إن المشتبه به في تنفيذ هجوم مدينة ماغديبورغ، يحمل توجهات معادية للإسلام.

وصرحت الوزيرة للصحفيين بمدينة ماغديبورغ قائلة: “ما يمكننا قوله بشكل مؤكد هو أن لدى الجاني فوبيا من الإسلام”. كما أشارت إلى أن التحقيقات لا تزال مستمرة.

وأضافت نانسي فيزر أن مسألة وجود تحذيرات مسبقة بشأن المهاجم هي قضية تخص الجهات المسؤولة عن التحقيق.

كما وصفت وزيرة الداخلية الألمانية الهجوم الذي شهده أحد أسواق عيد الميلاد المكتظة بمدينة ماغديبورغ شرقي ألمانيا، وأسفر عن 5 قتلى بأنه “جريمة مروعة”، و”عمل أثر بعمق في جميع أنحاء البلاد”.

وكشفت وسائل إعلام ألمانية أن منفذ الهجوم طبيب سعودي يدعى “طالب” يبلغ من العمر 50 عاما، وقالت إنه مناهض للإسلام وداعم لليمين المتطرف والصهيونية.

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