وزيرة الرياضة الزيمبابوية تريد رؤية الخضر في بلادها!

أعربت كريستي كونفتري، وزيرة الرياضة الزيمبابوية، عن أملها بأن تُلعب مُباراة منتخب بلادها أمام الجزائر، في عقر الديار لا خارجها.

وأوضحت أسطورة السباحة، والبطلة الأولمبية السابقة، بأن الكاف مُطالبة بتفهم موقف بلدها، رغم تأخره في تجهيز ملعب صالح للمُباراة.

وصرّحت قائلة لوسائل إعلامية محلية :”لا نزال آملين في إستضافة الجزائر على أرضنا في زيمبابوي”.

وأضاف :”على الكاف أن تتفهم الوضع الذي كنا فيه، ونحن نسابق الزمن لكي نكون جاهزين لهذا الموعد”.

وأردفت :”صحيح أن قوانين الكونفيدرالية الإفريقية واضحة، ونحن على إتصال معهم لإيجاد حل لهذا المُشكل”.

يُذكر بأن الكاف، أعلنت وبصفة رسمية عن تحويل مُباراة الأفناك أمام المُحاربين خارج أرض زيمبابوي، لعدم توفرها على ملعب بمقاييس دولية.