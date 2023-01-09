وزيرة الرياضة تدافع عن زيدان وتوبخ رئيس الإتحاد الفرنسي

دافعت وزيرة الرياضة الفرنسية، أميلي أوديا كاستيرا، عن نجم المنتخب الفرنسي السابق والمدرب زين الدين زيدان.

وكتبت الوزيرة الفرنسية عبر حسابها على تويتر، بعد تصريحات رئيس الإتحاد الفرنسي مانويل لوغريت بحق زيدان:”تصريحات خارج الإطار مرة أخرى”.

وأضافت الوزيرة:”تقليل إحترام يسيئ إلينا جميعا ولأسطورة كرة القدم والرياضة، رئيس الإتحاد لايجب أن يقول ذلك”.

وختمت وزيرة الرياضة الفرنسية، التغريدة التي كتبتها أمس الأحد:”قدم إعتذارك عن تلك الكلمات بحق زين الدين زيدان من فضلك”.

للإشارة، تضامن العديد من لاعبي المنتخب الفرنسي السابقين والحاليين ونادي ريال مدريد مع المدرب زين الدين زيدان بعد تصريحات لوغريت.