وزيرة السياحة تتابع مشروع عصرنة فندق “السفير”

أشرفت وزيرة السياحة والصناعة التقليدية، حورية مداحي، بمقر الوزارة بالجزائر العاصمة، على جلسة عمل تقنية خُصصت لمتابعة وضعية مشروع إعادة تهيئة وعصرنة فندق “السفير”.

وأكدت الوزيرة على الأهمية الاستراتيجية لهذا المشروع. باعتبار الفندق معلماً وطنياً ذا قيمة تاريخية ورمزية، ومكسباً يعزز جاذبية العاصمة كوجهة سياحية حضرية.

وشددت مداحي على ضرورة تسريع وتيرة الأشغال والعمل بنظام تناوبي (8×3)، مع تدعيم الورشة بالوسائل البشرية. والمادية اللازمة لتدارك التأخر المسجل.

وعقب الاجتماع، قامت الوزيرة بزيارة تفقدية ميدانية للفندق. داعية جميع المتدخلين إلى التحلي بروح المسؤولية والانضباط .من أجل استكمال المشروع وتسليمه في آجاله التعاقدية. ووضعه حيز الخدمة في أفضل الظروف.