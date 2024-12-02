وزيرة السياحة تدعو أبناء الجالية للتسويق الأمثل لصورة الجزائر السياحية

إلتقت وزيرة السياحة والصناعة التقليدية، حورية مداحي، مع أبناء الجالية الجزائرية المقيمة بإيطاليا بمعية سعادة سفير روما بالجزائر و القنصل العام بميلانو، وكذا إطارات من القطاع.

وأعربت الوزيرة خلال اللقاء، الذي جرى على هامش فعاليات المعرض الدولي للصناعة التقليدية “أرتيخيانو إن فيرا”. عن إعتزازها بمشاركة الجزائر كضيف شرف الطبعة 28 للمعرض الدولي للصناعة التقليدية بعنوان إفريقيا. كونه منصة دولية ترويجية للمتاحات السياحية الهائلة و الموروث الثقافي والحضاري العريق للجزائر.

و من جهة أخرى، عبرت لهم عن سعادتها بالإلتقاء بهم و بحضورهم فعاليات هذا الحدث، مرفوقين بعائلاتهم و أطفالهم. مما يعد دلالة لحبهم و شغفهم بالوطن .

كما أكدت مداحي أن مشاركة الجزائر بصفتها ضيف شرف قارة إفريقيا في هذه الطبعة من المعرض تندرج في إطار تجسيد الإرادة السامية لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون. في تمتين أواصر الصداقة التاريخية بين الجزائر و إيطاليا و تعزيز العلاقات الثنائية في عديد المجالات. لاسيما الجانب الاقتصادي ، بما في ذلك، قطاع الصناعة التقليدية.

من جهة أخرى، نوهت الوزيرة بالكفاءات والمهارات التي يتمتع بها أبناء الجالية الجزائرية بإيطاليا، على مختلف الأصعدة. لاسيما المجال السياحي، داعية إياهم إلى طرح مشاريع استثمارية سياحية خاصة بهم. أو مع شركاء إيطاليين، في مختلف مناطق وطنهم، لاسيما الجنوب الذي يعرف إهتماما خاصا من طرف رئيس الجمهورية.

كما ذكرت بقانون الاستثمار الجديد بالجزائر، المتضمن تحسين مناخ الاستثمار من خلال التسهيلات والحوافز التي يقدمها. علاوة على الأوعية العقارية التي تستعرضها الجزائر للمستثمرين، و أشارت أن مشاريعهم مرحب بها. خاصة بالنظر لمكانة الجالية الوطنية بالخارج الخاصة، المولاة ضمن رؤية رئيس الجمهورية، الرامية إلى مد الجسور بين أبناء الوطن .

من جهتهم ، أكد أعضاء الجالية الحاضرين استعدادهم للإسهام في هذه الحركية من منطلق حبهم لوطنهم. وفي تطوير الاقتصاد الوطني ، و إنتهزوا الفرصة لطرح نقاط عديدة تخص مجال السياحة و الصناعة التقليدية. تم مناقشتها سويا كمساعي الجالية في الترويج لوجهة الجزائر السياحية من خلال شبكات التواصل الاجتماعية. توضيحات حول تأشيرة التسوية ، أهمية فتح خطوط جوية جديدة بين البلدين، طلب مرافقة في الحصول على بعض المواد الأولية للمنتوج الحرفي. أهمية تسهيل إجراءات سفر أبناء الجالية و التخفيضات في تذاكر سفرهم. أهمية إدراج النشاطات الرياضية للترويج للسياحة و كذا طلب مرافقة و تكوين في مهن السياحة.

وفي الختام جددت وزيرة السياحة سعادتها بالإلتقاء بأبناء وطنها، شاكرة لهم حضورهم في فعاليات المعرض، و دعتهم بذات المناسبة. أن يكونوا سفراء مثاليين لوطنهم من خلال التسويق الأمثل لصورة الجزائر السياحية عبر مشاريع و مبادرات سياحية ملموسة. قادرة على تثمين الجزائر كمقصد سياحي بإمتياز لاسيما السياحة الصحراوية، موضحة أنهم سيلقون دعم ومرافقة القطاع. و ذلك تنفيذا لبرنامج رئيس الجمهورية ، الذي يولي كل الأهمية لأبناء الوطن بالخارج.

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