وزيرة السياحة ترأس جلسة عمل لتحضير الطبعة 26 للصالون الدولي للصناعة التقليدية

ترأست وزيرة السياحة والصناعة التقليدية، حورية مداحي، يوم الخميس 23 أكتوبر 2025، جلسة عمل مع أعضاء اللجنة المكلفة بتنظيم الصالون الدولي للصناعة التقليدية، خصصت لمتابعة سير التحضيرات لهذا الحدث الدولي، الذي ستُجرى فعالياته خلال الفترة الممتدة من 09 إلى 15 نوفمبر 2025، بقصر الثقافة مفدي زكريا - الجزائر العاصمة.

في مستهل الجلسة، أكدت الوزيرة على أهمية وضع مخطط إعلامي مكثف يروّج لهذا الحدث الدولي الهام، ومنحه البعد اللائق به من خلال استراتيجية اتصال فعالة، داعية إلى تكثيف الجهود لضمان حضور قوي للجمهور والمهنيين.

وانطلاقًا من شعار هذه الطبعة الموسوم بـ “تراث، أصالة وإبداع فني”، شددت الوزيرة على ضرورة المشاركة النوعية لمختلف النشاطات الحرفية التي تعبر عن الهوية الوطنية.

كما نوّهت بالدور الفعال للمؤسسات الناشئة الناشطة في مجال الصناعة التقليدية، مؤكدة على ضرورة توفير فضاءات خاصة بها لمرافقة الحرفيين، لاسيما في مجالي الترويج والتسويق لمنتجاتهم.

وخلال الاجتماع، تمّت معاينة المخطط الإعلامي والمحتويات الترويجية للحدث المعدة من طرف الفريق المنظم، مع إدخال تعديلات مختلفة على الشكل والمضمون، بهدف إعطاء صورة رمزية ومعبرة للصالون الدولي، مع التأكيد على ارتداء الزي التقليدي الجزائري من طرف الحرفيين المشاركين.

كما تم تقديم توجيهات تتعلق بـ التهيئة المناسبة لفضاءات العارضين، بما يتلاءم مع طبيعة الحدث والصرح الثقافي الذي سيحتضنه.

وفي ختام الجلسة، تم التأكيد على ضرورة إنجاح هذا الحدث الهام الذي يمثل منصة لتبادل التجارب بين الحرفيين الوطنيين والأجانب، وجعله أداة فعالة لترويج وتسويق منتجات الحرفيين، مع إشراك مختلف القطاعات ذات الصلة لدعم وتطوير الصناعة التقليدية الجزائرية