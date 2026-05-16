وزيرة السياحة تستقبل وفدًا رسميًا رفيع المستوى من تشاد

استقبلت وزيرة السياحة والصناعة التقليدية، حورية مداحي، صباح اليوم، وفدًا رسميًا رفيع المستوى من تشاد، يترأسه وزير التنمية السياحية والثقافة والصناعة التقليدية أبكر روزي تقيل.

وحسب بيان للوزارة، رافق الوزير التشادي، كل من الإطارات السامية وممثلي الهيئات والمؤسسات الناشطة في مجالات السياحة والثقافة والصناعة التقليدية والإعلام.

ويأتي هذا الاستقبال في إطار مشاركة تشاد كضيف شرف في فعاليات الصالون الدولي للسياحة والأسفار “SITEV 2026”. بما يعكس عمق علاقات الأخوة والتعاون بين البلدين. ويجسد الإرادة المشتركة لتعزيز الشراكة وتبادل الخبرات في مجالات تطوير السياحة وترقية الصناعات التقليدية.

كما شكّل هذا اللقاء فرصة لتباحث سبل توسيع آفاق التعاون الثنائي، خاصة في مجالات الترويج السياحي، التكوين. وتثمين الموروث الحرفي. بما يسهم في دعم التنمية السياحية المستدامة وفتح آفاق جديدة للتكامل بين البلدين.