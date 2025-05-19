وزيرة السياحة تشرع في زيارة عمل وتفقد إلى ولاية النعامة..وتُسدي هذه التعليمات

شرعت وزيرة السياحة والصناعة التقليدية حورية مداحي في زيارة عمل وتفقد لولاية النعامة، أين استهلت زيارتها بتدشين فندق “بوابة الصحراء دزايرقايت”.

و يتكون الفندق من 42 غرفة تتسع لـ 116 سريرًا. كما يضم الفندق عدة مرافق أخرى.

بلغ حجم الاستثمار في هذا المشروع 230 مليون دينار جزائري. وقد ساهم هذا المشروع في توفير 10 مناصب شغل جديدة.

هذا و وجهت الوزيرة الطاقم المسير للفندق الى الاستفادة من الاتفاقية الموقعة بين قطاع السياحة والصناعة التقليدية. وقطاع التكوين المهني من اجل التكفل بتكوين مستخدمي هذا الفندق وفق المعايير المهنية في السياحة.

كما أكدت الوزيرة على ضرورة إدراج وسائل التسيير الحديثة من خلال رقمنة الحجوزات وعمليات الدفع الالكتروني.

من جهة أخرى شددت الوزيرة على ضرورة مراعاة مستوى الأسعار تماشيا مع سياسة الدولة لدعم السياحة الداخلية بما فيها السياحة الصحراوية والحرص على تقديم خدمات سياحية ميسرة لجميع فئات المجتمع لاسيما فئتي كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة.