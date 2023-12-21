الجزائر-أندونيسا.. تعزيز التعاون الإقتصادي بين البلدين في مجالي التجارة والطاقة

الجزائر- أكدت وزيرة الشؤون الخارجية لجمهورية إندونيسيا، ريتنو مارسودي، على ضرورة تعزيز التعاون الاقتصادي بين الجزائر وبلادها، خاصة في شقه المتصل بالمبادلات التجارية والطاقة.

وفي تصريح لها عقب استقبالها من قبل رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، أبرزت مارسودي ضرورة العمل. من أجل تعزيز التعاون الاقتصادي بين الجزائر و اندونيسيا على غرار التبادلات التجارية والتعاون الطاقوي. واللذين من شأنهما تعزيز مستوى علاقاتنا الثنائية.

و شددت وزيرة الشؤون الخارجية لإندونيسيا على أهمية الارتقاء بالعلاقات الثنائية التي تجمع بين البلدين. بوجه أخص في المجال الاقتصادي، خاصة وأن هذه العلاقات قوية جدا في شقها السياسي.

وعلى صعيد آخر، أوضحت مارسودي أنها تحدثت مع الرئيس تبون وبشكل معمق حول كيفية العمل بشكل ثنائي، للدفاع عن القضايا العادلة والإنسانية لاسيما القضية الفلسطينية.

يذكر أن اللقاء جرى بحضور وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، أحمد عطاف، ومدير ديوان رئاسة الجمهورية بالنيابة، بوعلام بوعلام.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور