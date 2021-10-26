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وزيرة الصحة المصرية تجري عملية قسطرة في القلب

بقلم نسرين محفوف
وزيرة الصحة المصرية تجري عملية قسطرة في القلب
وزيرة الصحة والسكان هالة زايد
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أكدت مصادر بوزارة الصحة والسكان المصرية تعرض الوزيرة هالة زايد لأزمة صحية وتم نقلها إلى المستشفى إثر أزمة قلبية تعرضت لها.

كشفت وسائل إعلام مصرية، أن وزيرة الصحة والسكان، هالة زايد، أجرت عملية قسطرة علاجية في القلب، وحالتها الآن أصبحت مُستقرة.

ودخلت الوزيرة المصرية الى المستشفى مساء أمس الاثنين، وذلك إثر تعرضها إلى أزمة قلبية حادة. ما أدى إلى دخولها العناية المركزة في أحد المستشفيات المتخصصة.

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رابط دائم : https://nhar.tv/K5q6X
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