وزيرة الصناعة: التدابير الوقائية لتركيب السيارات هي إجراءات إنتقالية

أكدت وزيرة الصناعة والمناجم جميلة تمازيرت، أن التدابير المطبقة مؤخرا في فرع تركيب السيارات.

من أجل تخفيض فاتورة إستيراد مجموعات “CKD _SKD” هي مرحلة انتقالية وتهدف إلى إعادة تقويم ميزان المدفوعات.

وفي كلمة لها خلال محادثة جمعتها مع سفير اسبانيا بالجزائر، أفادت أن الأمر يتعلق بتدابير إنتقالية ترمي إلى إعادة تقويم ميزان المدفوعات.

ووضع تصحيحات من شأنها أن تسمح بتوجيه أفضل للترتيبات التحفيزية المخصص لفرع السيارات.

كما طمأنت الوزيرة السفير من خلاله كافة المستثمرين الأجانب، أن الجزائر تلتزم بتعهداتها مع شركائها.

مجددة التأكيد على رغبة الحكومة الجزائرية في مواصلة مرافقتها لقطاع تركيب السيارات الذي يعرف تحولا كاملا من أجل الوصول إلى صناعة شاملة للسيارات.

وقد وجهت وزارة الصناعة والمناجم بتاريخ 30 ماي الفارط مراسلة إلى مصنعي السيارات الناشطين في السوق المحلية.

حددت من خلالها المبلغ المخصص لاستيراد مجموعات “سي كا دي” و”أس كا دي” اللازمة لصناعتهم.