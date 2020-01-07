وزيرة الصناعة السابقة تمازيرت أمام درك باب جديد

استمعت عناصر فصيلة الأبحاث للدرك الوطني بباب جديد، للوزيرة السابقة للصناعة، تمازيرت جميلة.

حول تورطها في قضايا فساد، خلال تقلّدها لمناصب عدة بقطاع الصناعة.

وذلك حتى قبل استدعائها لشغل منصب الوزيرة، ومن أهم الملفات التي ذكر فيه اسم الوزيرة السابقة للقطاع ملف الحجار.

وعلمت «النهار» من مصادر مطلعة، أن الوزيرة السابقة للصناعة والمناجم، جميلة تمازيرت.

ومثلت، أمس، أمام عناصر الدرك الوطني لفصيلة الأبحاث بباب جديد في العاصمة.

لاستجوابها في ملفات فساد ورد اسمها فيها، على غرار ملف الحجار.

الذي كان الأبرز من بين القضايا التي تم ذكر اسم الوزيرة فيها.

وجاء استدعاء الوزيرة السابقة للتحقيق معها من قبل مصالح الدرك الوطني، بعد إنهاء مهامها على رأس وزارة الصناعة والمناجم.

حيث شغلت هذا المنصب لمدة 9 أشهر،أين تم استجوابها حول الوقائع التي ذكرت فيها،قبل إحالة ملفها على المستشارالمحقق بالمحكمة العليا.

بالنظر لاستفادتها من حق الامتياز القضائي.

وكانت الوزيرة قد شغلت عدة مناصب، منها المديرة العامة لمجمع «الرياض الجزائر».

وهو القطاع الذي عرف جملة من الفضائح تطرقت جريدة «النهار» في أعدادها السابقة للعديد منها.

حيث ارتبطت مجملها بتبديد المال العام، وترتب عن ذلك عدة شكاوى من قبل إطارات في المجمع.

إلا أن ذلك لم يترتب عنه أي تحرك من قبل المسؤولين.

وقد استفادت المعنية من الترقية،في الوقت الذي كان ينتظرفتح تحقيقات حول التجاوزات التي تم تسجيلها على مستوى مجمع «الرياض الجزائر».

قبل أن تستفيد مجددا من الترقية كوزيرة للصناعة في حكومة بدوي.

بالرغم من التقارير التي رفعت ضدها من قبل الأمين العام لوزارة الصناعة السابق، واستبعادها من منصبها سنة 2018.

وأما بشأن التجاوزات التي حدثت في عهدها خلال إدارتها لمجمع مطاحن «الرياض الجزائر».

فتتلخص في ثلاثة ملفات كبرى، هي مسألة التنازل عن عتاد مركب قورصو، الذي بلغت قيمته 162 مليار سنتيم سنة 2014.

والذي تم بيعه بمبلغ أقل بكثير من قيمته الحقيقية، حيث تكبدت الخزينة العمومية بسبب الصفقة، خسائر مالية فادحة.

وأما الملف الثاني فيتضمن اتفاقية الشراكة لإنشاء مخبزة صناعية بمركب قورصو، مع متعامل اقتصادي خاص سنة 2015.

في حين يتمثل الملف الثالث في قضية تحويل «كوطات» القمح والحبوب المتحصل عليها من ديوان الحبوب.

لفائدة مطاحن خاصة، رغم أن القانون يمنع ذلك.

وقد أشارت مصادر «النهار»، إلى أنه تم تجريد الوزيرة السابقة، جميلة تمازيرت، من جواز سفرها.

لمنعها من مغادرة التراب الوطني في إطار التحقيق الذي تم فتحه معها.