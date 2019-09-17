وزيرة الصناعة تبحث عن فرص الشراكة بين الجزائر وإبريطانيا
كشفت وزيرة الصناعة من خلال إستقبالها لوزير التجارة الدولية البريطاني كونور بيرنز في بيان للوزارة عن الخطوط العريضة لتنويع الإقتصاد
وقالت أن كل الفرص ممكنة لتحقيق التعاون الثنائي بين البلدين كالطاقات المتجددة والصناعة الصيدلانية البنى التحتية وكذا تكنولوجيات الإعلام والإتصال.
وأضافت الوزيرة أن جهود الحكومة متواصلة لتحسين مناخ الأعمال مذكرة بقرار الذي إتخذته الحكومة والمتعلق بقاعدة الإستثمار 51/49
وأعربت عن أملها في حضور المؤسسات البريطانية بالأسواق الجزائرية من خلال تجسيد مشاريع الشراكة مع المتعاملين الجزائرين
كما أعرب المسؤول البريطاني عن أمله أيضا في لقاء مسؤولين سامين بالبلاد لخلق فرص تعاون جديدة لضمان إستمرارية الشراكة للبلدين
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