وزيرة الصناعة تتوعد مصنعي السيارات الذين لا يمتثلون للقوانين

أكّدت وزيرة الصناعة، جميلة تمازيرت اليوم الأحد، أن مصنعي السيارات الذين لايحترمون الإجراءات ودفتر الشروط الذي حددته السلطات العمومية سيتلقون إنذارات.

وفي ردها على سؤال للصحافة، حول قطاع السيارات، على هامش اللقاء الذي جمعها بمدراء الصناعة والمناجم

لولايات الوطن بحضور اطارات من الادارة المركزية، أكدت السيدة تمازيرت أنّ”مصنعي السّيارات الذين لا يحترمون

القوانين سيتلقون إنذارات”.

وأشارت الوزيرة، أنّ الهدف الرئيسي لصناعة تركيب السيارات يتمثل في رفع نسبة الإندماج الوطني من خلال انشاء نسيج

صناعي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

مؤكدة، أن هذا الملف سيكون في صلب عمليات المراقبة التي سيخضع لها المتعاملون الذين احترموا الاندماج وكذا الذين لم

يحترموه وهذا بغية اتخاذ اجراءات تقويمية.

وبخصوص أسعار السيارات المصنعة محليا و التي لا تزال مرتفعة، أشارت تمازيرت إلى أنه يتم حاليا تقييم الوضع و سيتم اتخاذ

إجراءات تقويمية إذا ما تم تسجيل أيّ تجاوزات.