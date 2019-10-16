وزيرة الصناعة تجتمع مع مسؤولي مصنع رونو لتنفيذ المرحلة الثانية من المشروع

ترأست وزير الصناعة و المناجم جميلة تمازيرت أمس الثلاثاء اجتماع عمل مع المسؤولين عن مصنع رونو الجزائر تمحور حول تنفيذ المرحلة الثانية من المشروع

وتم خلال الإجتماع تقييم المرحلة الأولى من المشروع و المتعلقة بالـ” أس كا دي”، و نسبة التقدم في الإدماج، فضلا عن خلق مناصب الشغل و التوجه نحو التصدير.

وتناول الإجتماع مدى التقدم في المرحلة الثانية من المشروع وهي مرحلة” سي كا دي” و التي كان من المبرمج أن تنطلق السنة المقبلة.

وشددت الوزير خلال إجتماعها مع مسؤولي رونو الجزائر على النقاط المهمة و على رأسها تطوير المناولة في المصنعة.

كما دعت المسؤولة الأولى عن قطاع الصناعة إلى ضرورة تماشي نشاط المصنع مع النصوص القانونية المعمول بها