وزيرة الصناعة تجتمع مع مسؤولي مصنع رونو لتنفيذ المرحلة الثانية من المشروع

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وزيرة الصناعة تجتمع مع مسؤولي مصنع رونو لتنفيذ المرحلة الثانية من المشروع
بقلم عبد الرحمن سالمي

ترأست وزير الصناعة و المناجم جميلة تمازيرت  أمس الثلاثاء اجتماع عمل مع المسؤولين عن مصنع رونو الجزائر تمحور حول تنفيذ المرحلة الثانية من المشروع

وتم خلال الإجتماع تقييم المرحلة الأولى من المشروع و المتعلقة بالـ” أس كا دي”، و نسبة التقدم في الإدماج، فضلا عن خلق مناصب الشغل  و التوجه نحو التصدير.

وتناول الإجتماع مدى التقدم في المرحلة الثانية من المشروع  وهي مرحلة” سي كا دي”  و التي كان من المبرمج أن تنطلق السنة المقبلة.

وشددت الوزير خلال إجتماعها مع مسؤولي رونو الجزائر  على النقاط المهمة و على رأسها  تطوير المناولة في المصنعة.

كما دعت المسؤولة الأولى عن قطاع الصناعة إلى ضرورة تماشي نشاط المصنع مع النصوص القانونية المعمول بها


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