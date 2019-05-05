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وزيرة الصناعة: سيتم قريبا تسوية وضعية مركب الحجار

الوطني
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وزيرة الصناعة: سيتم قريبا تسوية وضعية مركب الحجار
بقلم نسرين محفوف

كشفت وزيرة الصناعة، جميلة تمازيرت، اليوم الأحد، أن ملفات السيارات في الجزائر تسير بطريقة عادية.

وخلال اللقاء التقييمي لقطاع الصناعة والمناجم، تحدثت الوزيرة عن مركب الحجار ، وأشارت أن الوضع يتم السيطرة عليه، من قبل الوزارة والسلطات المحلية، والمشكل في الاساس هو الأجور، لذلك كانت إضرابات.

من جانب آخر، دعت تمازيرت، المديريات للاشراف والمتابعة، ومساعدة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ومنحها مناخا مناسبا.

كما شددت على ضرورة تسهيل الاجراءات الادارية لحاملي المشاريع، ووضع قاعدة بيانات لكل ولاية، من اجل تحديد الخيارات الاستراتيجية.


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