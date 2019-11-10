وزيرة الصناعة: مصانع الهواتف الذكية لن تغلق..لكنها لن تستفيد من الإمتيازات الجبائية

قالت وزير الصناعة و المناجم جميلة تمازيرت إخناش أن مصانع تركيب الهواتف الذكية لن تغلق.

وكشفت تمازيرت على هامش زيارتها اليوم لولاية تيزي وزو أن هذه المصانع لن تغلق أبوابها لكنها لن تستفيد من أي إعفاءات جبائية مستقبلا.

وأكدت المسؤولة الأولى عن قطاع الصناعة و المناجم أن هذه المصانع يمكنها الإستمرار في النشاط لكن مع دفع كافة الرسوم الجمركية المرتبة عن استيرادها لقطع غيار “سي كا دي” و “أس كادي”.

وتجدر الإشارة إلى أن مصانع تركيب الهواتف الذكية تستفيد كغيرها من مصانع تركيب السيارات، من إعفاءات جمركية في إطار الوكالة الوطنية لتطوير الإستثمار.