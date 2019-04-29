وزيرة الصناعة والمناجم تستقبل السفير الروسي

قال السفير الروسي بالجزائر، ايغور بيليايف، بأنه لا تزال هناك إمكانيات شراكة متعددة بين الجزائر وروسيا يمكن إستغلالها.

وذلك بهدف رفع مستوى المبادلات الثنائية ودفع الشراكة الإقتصادية والصناعية بين البلدين.

وأشار السفير إلى إمكانيات التعاون الثنائي بين البلدين، مجددا اهتمام بلاده بتطوير شراكات مع الجزائر، التي تعد أحد الشركاء

التقليديين لروسيا، وهذا على ضوء ما خلصت إليه أشغال اللجنة المختلطة الجزائرية-الروسية التي عقدت مؤخرا.

هذا، وقد استقبلت وزيرة الصناعة والمناجم، جميلة تمازيرت، اليوم الإثنين، بمقر الوزارة، السفير الروسي بالجزائر، ايغور بيليايف.

وقد سمح هذا اللقاء للطرفين، بالتطرق الى علاقات التعاون في مجالات الصناعة والمناجم وسبل تعزيزها.